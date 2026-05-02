Как правильно носить Георгиевскую ленту, рассказали в Госдуме

Самое уважительное место для Георгиевской ленты - на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике, при этом закон не устанавливает строгого «дресс-кода» и не штрафует за то, как именно человек ее закрепил, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Это защищенный государством символ, и относиться к нему нужно соответствующе. Сразу хочу снять напряжение, которое возникает у людей перед 9 Мая: закон не устанавливает строгого "дресс-кода" и не штрафует за то, как именно человек закрепил ленту. Самое уважительное место - на груди слева, у сердца, на лацкане или воротнике. Но если лента закреплена на сумке или в салоне автомобиля, случайно упала или испачкалась - никакой ответственности за это не предусмотрено», - сказала Екатерина Стенякина.

Она напомнила, что с декабря 2022 года Георгиевская лента официально приравнена к символам воинской славы России - это закреплено Федеральным законом № 579-ФЗ. По словам депутата, ответственность наступает только за публичное осквернение - целенаправленные действия, демонстрирующие пренебрежение к символу, пишет РИА Новости.