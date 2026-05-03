 
Общество

За облик электронной карты «ЕКП Псковская» можно проголосовать на странице губернатора

Принять участие в выборе внешнего облика электронной карты «ЕКП Псковская» могут жители региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Мах. 

Изображение здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

«Мы продолжаем работу по внедрению нового цифрового сервиса. Его основа – банковская карта на базе национальной системы "Мир", которая объединит проездной, получение социальных выплат, бонусов и скидок от партнёров, а для детей станет пропуском в школу и средством оплаты питания в столовой», - сказал Михаил Ведерников.

Сейчас разработано несколько вариантов дизайна – для детской и взрослой карты.

Оценить предложенные макеты и оставьте комментарий можно на странице губернатора во «ВКонтакте»: указать номер понравившегося варианта или написать развернутый отзыв.

Предложения будут учтены при утверждении облика карты на заседании рабочей группы.

Создание единой карты отвечает задачам сразу нескольких президентских национальных проектов – «Экономика данных и цифровая трансформация», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь».

