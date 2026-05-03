День кондитера отмечают в России

Ежегодно 3 мая в России, а также ряде стран постсоветского пространства, отмечается День кондитера.

В отличие от Международного дня поваров, который все специалисты, имеющие отношение к процессу приготовления пищи, празднуют 20 октября, сегодняшний День – профессиональный праздник людей, также связанных с приготовлением пищи, но «узконаправленной».

В отличие от повара и кулинара, в задачу которых входит вкусно накормить человека, перед кондитером стоит задача несколько иного толка. Он специализируется на приготовлении той части пищи, которая подразумевает создание разных видов теста и блюд на его основе, выпечки, кремов и десертов, то есть всего того, что мы так любим употреблять в пищу за чашечкой чая и кофе. Торты, пироги, пирожные, печенье, конфеты, плюшки – спутники каждого праздничного застолья.

Хотя для кого-то кондитерское изделие – табу. Касается это, в первую очередь, людей, соблюдающих определённую диету и образ жизни. А кто-то без пирожного не может прожить и дня. И все же, равнодушные к произведениям кондитерского искусства – в меньшинстве.

Считается, что дата празднования Дня кондитера связана с событием, произошедшим в 1932 году, когда в СССР был учреждён Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности. В задачу этого учреждения входил анализ и модернизация промышленного оборудования, внедрение новых технологий в процесс производства кондитерской продукции, отслеживание её качества, пишет calend.ru.

Кондитерская продукция в сознании неразрывно связана с сахаром и словом «сладкое». Это имеет под собой определённые исторические основания. Люди, изучающие историю кондитерского искусства, утверждают, что его истоки следует искать в древности, когда люди узнали свойства и почувствовали вкус шоколада (в Америке), а также тростникового сахара и мёда (в Индии и арабском мире). До определённого момента сладости в Европу попадали именно с Востока.

Этот «момент» (когда кондитерское искусство стало развиваться в Европе самостоятельно) пришёлся на конец 15 – начало 16 веков, а страной, откуда кондитерское дело распространилось по европейским странам, стала Италия. Считается, что и само слово «кондитер» корнями своими уходит в итальянский и латинский языки.

В России сладости любили во все времена — от медовых коврижек и сладких киселей на царских столах до советского «Птичьего молока». А вот заморские десерты, кофе и шоколад появились на Руси благодаря Петру I, после его поездок по Европе, и особенно стали популярны при Екатерине II. Первые шоколадные фабрики появились в стране в середине 19 века.

Сегодня обучение профессии кондитера осуществляется в специальных учебных заведениях. Однако стать настоящим мастером своего дела – нелёгкий труд, требующий от человека знаний, опыта, творческого воображения, терпения, безупречного вкуса и умения сочетать те или иные продукты. Поэтому лёгкой эту работу не назовёшь.

Как и во многих профессиях, связанных с ручной работой и творчеством, в профессии кондитера есть свои тонкости, секреты, передача которых кому-либо остаётся правом обладателя. Не случайно отдельные произведения кондитеров сравнивают с произведениями искусства.

Празднование же Дня кондитера часто сопровождается организацией мастер-классов, конкурсов, дегустаций и выставок.