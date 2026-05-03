Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области с 4 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС России по региону.
В пожароопасный период в лесу запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горящую золу;
- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;
- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
- оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- выжигать траву, а также стерню на полях.