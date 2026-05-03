 
Общество

Женщины нашли простой способ омолодиться в домашних условиях

0

Женщины нашли простой способ омоложения в домашних условиях. На новый метод, ставший вирусным в сети, обратило внимание издание The New York Post (NYP).

По данным издания, инфлюэнсерши стали демонстрировать бесплатный лайфхак, способствующий лифтинг-эффекту. Так, визажист Фро Мониз посоветовала заплести с двух сторон у висков тонкие косы и закрепить их на затылке. По ее словам, таким образом визуально подтянутся веки, брови и лоб, пишет «Лента.ру».

В свою очередь, блогерша Мэдди Хейн заметила, что стилист актрисы Энн Хэтэуэй тоже омолодил звезду подобным способом. «Я видела, как он сделал ей подтяжку лица в ночь вручения премии "Оскар". Я попробовала и не могла поверить, что это действительно работает», — восхитилась она.

«Я сделала фиктивную подтяжку лица перед свиданием. Мой муж, определенно, это заметил. Он похвалил мой внешний вид и сказал, что я выгляжу очень красиво. Через несколько минут, в зависимости от того, насколько туго заплетена коса, начинает болеть голова. Но это та цена, которую некоторые из нас готовы заплатить», — заявила Хейн.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026