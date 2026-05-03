Женщины нашли простой способ омолодиться в домашних условиях

Женщины нашли простой способ омоложения в домашних условиях. На новый метод, ставший вирусным в сети, обратило внимание издание The New York Post (NYP).

По данным издания, инфлюэнсерши стали демонстрировать бесплатный лайфхак, способствующий лифтинг-эффекту. Так, визажист Фро Мониз посоветовала заплести с двух сторон у висков тонкие косы и закрепить их на затылке. По ее словам, таким образом визуально подтянутся веки, брови и лоб, пишет «Лента.ру».

В свою очередь, блогерша Мэдди Хейн заметила, что стилист актрисы Энн Хэтэуэй тоже омолодил звезду подобным способом. «Я видела, как он сделал ей подтяжку лица в ночь вручения премии "Оскар". Я попробовала и не могла поверить, что это действительно работает», — восхитилась она.