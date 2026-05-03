Россиянам рассказали, как на отдыхе распознать утопающего

Отдыхающие у водоемов должны внимательно следить за поведением людей в воде, поскольку тонущий человек часто не может позвать на помощь и его состояние можно не сразу распознать. Об этом рассказал депутат Госдумы от фракции «Новые люди», доброволец «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

«Если вы купаетесь или у вас шашлыки, следите за теми, кто находится в воде. Потому что, если кто-то начнет тонуть, это не будет как в кино - с криками "помогите" или "тону". В жизни это всегда тихая смерть», - сказал Леонов, отметив, что все силы тонущего направлены на то, чтобы удержаться на плаву и вдохнуть воздух, поэтому он не может звать на помощь.

Леонов пояснил, что тонущий человек не всегда подает очевидные сигналы - может хаотично двигаться в воде, молча смотреть вокруг и не реагировать на вопросы. «Спросите: все ли в порядке, нужна ли помощь? Если человек продолжает на вас смотреть с выпученными глазами и ничего не говорит, вот это караул. Значит, надо бросаться и его спасать срочно», - подчеркнул депутат.

Леонов добавил, что окружающие часто не понимают, что человек тонет, и могут принять происходящее за игру. Он призвал всегда обращать внимание на поведение людей в воде, чтобы вовремя оказать помощь. Он также подчеркнул, что детей, даже умеющих плавать, нельзя оставлять у водоемов без взрослых, так как в критической ситуации ребенок может растеряться, пишет ТАСС.

В свою очередь, при плавании в лодке обязательно на каждом должен быть надет спасжилет, подчеркнул депутат.

