Стало известно, какую работу чаще всего ищут российские пенсионеры

Больше всего вакансий для лиц пенсионного возраста в России есть для таких профессий, как разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, санитар, показал анализ SuperJob.

«Возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна (возрастные пожелания в вакансиях указывать запрещено), поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, мы можем лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей», - обращают внимание аналитики.

Авторы исследования подчеркнули тот факт, что настоящие высококлассные профессионалы в своем деле ценятся работодателями, они активно задействованы в своей отрасли и после наступления пенсионного возраста продолжают работать на своих постах, пишет РИА Новости.

Если же такие соискатели ищут работы, то пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих. Женщины пенсионного возраста чаще размещают резюме на соискание таких позиций как сиделка, продавец, вахтер, бухгалтер, упаковщица и фасовщица.