Международный день пожарных отмечают 4 мая

4 мая свой профессиональный праздник — День пожарных — на международном уровне отмечают люди мужественной профессии, защищающие и спасающие жизни людей, животных, имущество, объекты экосистемы от огня. Нередко борьба с огнём уносит жизни этих отважных профессионалов.

Международный день пожарных (англ. International Firefighters' Day, IFFD) появился на свет именно после подобных трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнём, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению Международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга, пишет calend.ru.

Эта инициатива, впервые озвученная в 1999 году, была подхвачена во многих странах мира, чему способствовало её распространение по Интернету, и сегодня она получила международное признание. В качестве даты празднования был выбран день чествования Святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных, и так как во многих странах именно 4 мая пожарные отмечают свой профессиональный праздник.

Людей этой профессии объединяют такие качества, как профессионализм, мужество, решительность, самоотверженность.

Традиционно 4 мая пожарные во многих странах мира вспоминают своих товарищей, отдавших свои жизни во имя жизней других людей. К памятникам и мемориалам подносят венки, в подразделениях наряду с торжественными мероприятиями проводят мероприятия памяти. Также в этот день чтят членов добровольных пожарных дружин и волонтеров, помогающих в профилактике и тушении пожаров.

И, конечно же, эта дата — еще один повод напомнить людям о важности соблюдения правил пожарной безопасности, а детям, что огонь — это не игрушка. Поэтому силами пожарных служб и волонтеров проводятся различные познавательно-информационные мероприятия, экскурсии и дни открытых дверей в пожарных частях, где рассказывают о правилах обращения с огнем и электроприборами, алгоритме действий при пожаре и способах предотвращения возгораний.

Стоит отметить, что в России День пожарной охраны отмечается 30 апреля в соответствии со своими традициями, однако, и он расположился в календаре неподалёку от Международного дня пожарных.

Символом праздника является красно-синяя лента, где красный цвет символизирует собой пламя, а синий — воду. Пожарный, выполняя свою работу, становится борцом с огненной стихией, используя в своих целях силу другой стихии — воды.

Во многих странах 4 мая является профессиональным праздником и для всех работников служб экстренной помощи, работающих, так же как и пожарные в круглосуточном режиме дежурства и часто выполняющих свои обязанности плечом к плечу с пожарными.