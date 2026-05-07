Выставка ретроавтомобилей и красочные выступления ждут псковичей во «ФЬОРД плаза» в мае

Торгово-досуговый центр «ФЬОРД плаза» станет одной из площадок празднования Дня Победы. Афишу мероприятий на май Псковской Ленте Новостей предоставили в администрации ТДЦ. 

Ветеранов, жителей и гостей Псковской области приглашают на праздничный концерт «Победный май!».         

В исполнении Кристины Евдокимовой прозвучат песни военных лет о Родине. Помимо этого, отель «Покровский» приготовит для посетителей солдатскую кашу, а ресторан «ПхалиХинкали» угостит всех душистым чаем. 

Уже сейчас в центральном атриуме можно ознакомиться с тематической выставкой «Технология памяти», представленной детским технопарком «Кванториум».

«Технология памяти» - плакатная выставка инженерных проектов детский технпарков «Кванториум» города Пскова и Великих Лук. Разработки посвящены периоду Великой Отечественной войны на территории Псковской области. В основу легли материалы учебных кейсов, мейкертона и проекта «Техногорье». Миниатюры военной техники и арт-объекты для сохранения памяти созданы с помощью программ для 2D-  и 3D-моделирования, технологий 3D-печати и лазерной резки. Выставка сочетает в себе историю создания, фотографии и дополненную реальность.

Выставка будет работать до конца мая.

Ярмарка подарков ручной работы «Цедра» в праздничный день ждет своих покупателей с 12.00 до 21.00. 

К празднику откроется и выставка автомобилей. «Спешите за красивыми фотографиями с ретроавтомобилем», - призвали организаторы.

29-30 мая на территории парковки центра планируется открытие и награждение участников 3-ого этапа чемпионата России по ралли «Трофей Александра Невского» «Псков-2026». 

А 16 мая Псков встретит фан-концерт блогеров «Софит шоу». На сцене выступят Женяша Ларионова, Кристи Кристал, Элис Ти, Устина, Линэрия, Богдан Кандюк, Стеша Коваленко, Даня Хайп. Евик_BLOG.

«Приходите с плакатиками, поддержкой и отличным настроением, будем зажигать вместе! Вас ждут сюрпризы!» - анонсировали в ТДЦ. 

23 мая торговый центр приглашает всех на эстрадную программу «Мы к вам заехали на час!». Вниманию гостей будет представлено выступление Александра Васильева (саксофон), Анастасии Плаксий (вокал), шоу балета «Вегас» (художественный руководитель Татьяна Янушкевич).

«Вас ждет яркое, красочное представление!» - отметили организаторы.

31 мая псковичей приглашают отметить День защиты детей, вместе с «Джолли Кидс» гости смогут поучаствовать в анимационной программе, сделать аквагрим, отведать попкорн, и увидеть зажигательные танцы образцового хореографического ансамбля «Надежда» (Печоры).

Ранее в торговом центре открылась детская парикмахерская для самых маленьких «Модник». 

Пополнение на фудкорте – кафе «Прайм60».

В меню представлены пицца, суши, лапша, бизнес-ланчи, напитки.

