День создания Вооруженных Сил России празднуют сегодня

Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС России) — государственная военная организация России, главная задача которой — вооруженная защита целостности и неприкосновенности территорий страны, отражение агрессии, направленной против Российской Федерации, а также выполнение задач в соответствии с международными договорами России.

7 мая 1992 года, руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете Российской Федерации и в соответствии с Законом РФ «О безопасности», Президентом России было подписано распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Указ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации» № 466.

С тех пор эта дата считается Днем создания ВС России, которые формировались на базе ВС СССР, их органов управления и группировок войск, перешедших под юрисдикцию РФ. В последующие годы проводилось реформирование Вооруженных Сил России, главной целью которого являлось создание современной, высокомобильной, обученной и оснащенной армии, способной защищать свободу, независимость и стратегические интересы страны, жизнь ее граждан, пишет calend.ru.

Сегодня российские Вооружённые Силы имеют трёхвидовую структуру, которая в большей степени соответствует сегодняшним требованиям и позволяет повысить эффективность боевого применения вооружения, серьезно упростить взаимодействие различных видов Вооружённых Сил и удешевить систему управления войсками.

В настоящее время Вооружённые Силы РФ структурно включают в себя три вида: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот; два рода войск: Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска; а также войска, не входящие в виды Вооруженных Сил, Тыл Вооруженных Сил, Служба расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации.

Основу боевой мощи ВС РФ и поддержания стратегической стабильности в мире составляют стратегические ядерные силы, состоящие из РВСН, авиационных и морских стратегических ядерных сил. ВС России отличаются наличием крупнейших в мире запасов оружия массового поражения, в том числе ядерного, и хорошо развитой системой средств его доставки.

ВС России на сегодняшний день — это одни из крупнейших вооружённых сил мира, общая штатная численность составляет более 2 млн. человек. Штатная численность устанавливается Указом Президента Российской Федерации, который является Верховным главнокомандующим ВС РФ, а органом управления вооруженными силами является Министерство обороны РФ. Личный состав ВС включает военнослужащих и лиц гражданского персонала.

Деятельность ВС РФ осуществляется на основе Конституции РФ в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами в области обороны, а также нормативными правовыми актами Президента и Правительства РФ.

Один из главных базисов безопасности Российской Федерации — Вооружённые Силы России, явившиеся преемником боевой славы, опыта и лучших традиций ВС СССР, в то же время являются наследником традиций и побед русской армии и флота дореволюционного времени.