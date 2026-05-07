Студентов младших курсов ПсковГУ пригласили на летнюю практику в больницу

Встреча главных врачей региона со студентами младших курсов медицинских направлений прошла в Псковском государственном университете. Будущие коллеги познакомились с реальной больничной жизнью и были приглашены на летнюю практику в учреждения Псковской области, в том числе в Псковскую областную клиническую больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Отмечается, что для студентов младших курсов — это шанс увидеть работу врача «изнутри», получить наставничество от опытных коллег, а для работодателей — возможность присмотреться к молодым талантам, поддержать перспективных ребят, заложить основу будущей команды.

Чтобы попробовать себя в профессии этим летом, следует обратиться в отдел кадров ПОКБ. Телефоны: 8(8112)29-57-35, 8(8112)29-57-66.