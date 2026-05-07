Глава Пскова выразил соболезнования в связи со смертью почетного гражданина Сергея Иванова

Глава Пскова Борис Елкин выразил соболезнования в связи со смертью почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Сергея Иванова. 

Фото: Борис Елкин / Telegram

Сергей Иванов – участник Великой Отечественной войны, ветеран труда. Он родился 16 июня 1925 года в деревне Занишенья Ленинградской области в крестьянской семье.

До войны окончил семилетнюю школу в городе Луга. Находясь на оккупированной территории, он был помещен в немецкий трудовой лагерь в деревне Мелево под Лугой. В январе 1943 года сбежал.

По освобождению Сергей Иванов сразу начал искать возможность вступить в партизанский отряд. Воевал бойцом-минометчиком. Участвовал в операциях по подрыву ж/д полотна на дороге Луга – Новгород – Ленинград, в разгроме немецких гарнизонов в деревне Мелево, на станции Оредеж.

В боях за Тарту был ранен. После госпиталя продолжил свою службу, участвовал во взятии Штеттина, Данцига. Войну закончил в Германии.

После демобилизации Сергей Иванов окончил Ленинградский железнодорожный техникум. По направлению учебного заведения работал в Псковском депо. Вначале – помощником машиниста, а затем локомотивным диспетчером.

За свое геройство и отвагу он был награжден множествами орденов, в том числе, десятью благодарностями Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина.

«Мы навсегда сохраним добрую память о Сергее Васильевиче. Выражаю искренние соболезнования родственникам и близким», - написал Борис Елкин в Telegram. 
