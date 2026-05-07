«Аллею Героя» из туй высадили в Пскове в преддверии Дня Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства молодежной политики региона, при поддержке которого прошло мероприятие.

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в рамках регионального проекта «Зелёная область» в Пскове прошли патриотические мероприятия. Молодежь увековечила память героев и создала новые зеленые зоны у социально значимых объектов.

Экологическо-патриотическая акция одновременно состоялась на территориях двух учебных заведений: в социально-экономическом лицее №21 и в школе №12. Инициативу поддержали представители всероссийских детско-юношеских и волонтерских организаций — «Юнармия», «Волонтерская Рота» и «Молодая гвардия». Вместе со старшеклассниками они высадили «Аллею Героя», главным элементом которой стали вечнозеленые туи.

Почетными гостями на высадке стали бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. Ветераны поделились с молодежью воспоминаниями о трагических страницах истории, рассказали о жизни в неволе и силе духа советских людей. Живое общение с очевидцами военных событий, по словам педагогов, произвело на школьников огромное впечатление.

К мероприятию также присоединились учителя, родители учащихся и жители близлежащих микрорайонов, для которых сохранение исторической памяти и благоустройство родного края являются важными семейными ценностями.

«Мы хотим, чтобы каждый зеленый лист напоминал о том, какой ценой завоевано наше будущее. Общение с бывшими узниками концлагерей — это шанс прикоснуться к истинной истории, которую не прочтешь в учебниках», — отметили представители молодежных организаций.

В министерстве молодежной политики Псковской области добавили, что практика высадки «Аллеи Героя» будет продолжена в других муниципалитетах региона в рамках проекта «Зелёная область».