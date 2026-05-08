Алеся Михачева о капремонтах, ТОСах и субботниках на округе №2

Как выстраивать диалог с возрастным населением? Почему личный контроль жильцов за капитальным ремонтом важнее любых отчетов? Как молодые активисты через ТОСы меняют облик микрорайона? Об этом рассказала депутат Псковской городской Думы по округу №2 Алеся Михачева («Единая Россия») в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Обращения избирателей

- Алеся Михайловна, у вас достаточно непростой округ. Территория во многом - послевоенной застройки, население - достаточно возрастное. Какие наиболее острые проблемы, с которыми к вам приходят на депутатские приёмы, вы можете выделить? С какими вопросами наиболее часто обращаются в социальных сетях?

- Здесь не зависит от того, что округ довоенный. Я думаю, что боль у депутатов у всех практически одна. Несколько основных — это, конечно, дворовые проезды и детские площадки. Это самое главное, с чем всегда приходят и что просят. Потому что действительно очень быстро выходят из строя дороги, особенно дворовые, потому что проезды очень часто, к сожалению, используются большегрузами и очень быстро разбиваются. Поэтому это боль всех депутатов. Каждый приём есть жители, которые приходят и просят детские площадки и дорогу.

Контроль за капремонтом

- Капитальный ремонт многоквартирных домов — это благо. Но в последнее время в вашем депутатском округе как минимум две многоэтажки столкнулись с проблемными ситуациями по ремонту многоквартирных домов. Это Гагарина, 13 и Стахановская, 22. Что там происходит?

- Еще у нас в переулке Машинистов третий дом. В первую очередь, конечно, здесь хочется отметить, что сами жители не всегда смотрят и не проверяют, каким образом у них что запланировано и как ведутся работы. И по итогу получается, как на Завокзалье: наклон ступенек такой, что подняться сложно было, даже уборщица в зиму не могла зайти в подъезд, потому что было очень скользко и она просто скатывалась. Жители не посмотрели, не проконтролировали сразу, и получилась вот такая история. Возможно, там произошла какая-то усадка, может, еще что-то случилось. То есть всякое может быть.

С Гагарина, 13 немножко другая ситуация. Был запланирован капремонт именно труб водоотведения, не учли, когда приступали к проектированию, что дом достаточно старый, трубы уже очень изношенные. Когда тронули трубы водоотведения, трубы водоподачи тоже посыпались. И тут встал вопрос о том, что по капремонту не запланировано ставить новые трубы. К тому же, с учётом того, что дом старый, стояки по подъездам не перекрываются, а перекрывается полностью весь дом. То есть, если происходит какая-то аварийная ситуация, получается, что весь дом находится вообще без воды. С этим, конечно, есть проблемы.

И по Стахановской та же самая ситуация. Делали крышу, жителям просто на слово что-то сказали, они: «да-да-да». По результату получилось как-то нецелесообразно все. Может быть, у подрядчика на это было своё видение, но, как жители объяснили, по итогу им озвучили, что деньги закончились. Поэтому здесь должна быть в первую очередь совместная работа, когда жители многоквартирного дома знают, что у них будет проводиться капитальный ремонт, главному по дому вместе с активистами дома нужно за этим следить.

У нас в каждом доме есть люди пенсионного возраста, которые очень трепетно к этому всему относятся. Вместе с главным по дому, конечно, надо в первую очередь смотреть виды работ, что запланировано, сроки. И надо всё-таки рассчитывать на то, что дома не новые, чтобы не получилось, как на Гагарина. Но хочу сказать огромное спасибо и администрации города, и всем структурам, которые на встрече присутствовали. Всё-таки, когда люди вместе встречаются, не происходит перекладывания ответственности. Когда люди вместе, они чётко видят свою зону ответственности, и сразу на месте можно разобраться, кто за что отвечает.

- «Административным футболом» не получится заняться, когда все коллегиальное?

- Да, это очень хороший механизм работы. Когда люди вместе собираются и сразу обозначают свои работы, свою зону ответственности, и уже когда дальше идёт работа, они уже знают, что вот это - их. А дальше - это уже не их. Это вотчина другой организации.

- Алеся Михайловна, вы, я так понимаю, оказались на передовой этой ситуации, потому что люди наверняка забили в колокола, вам пришлось выехать, посмотреть, разобраться, и только после этого вы организовали уже встречу со всеми заинтересованными лицами?

- Конечно, люди ко мне пришли уже с пакетом документов, с фотографиями, мы посмотрели с помощниками. Мы решили, что для начала, прежде чем оформлять и отправлять, надо собраться и обсудить, каким образом дальше работать.

- А выходы-то какие?

- Я думаю, что у нас уже есть определённые выходы. Озвучено было непосредственно фондом капитального ремонта, что можно действовать через собрание жильцов на включение форс-мажорной ситуации. Подключилось и управление городского хозяйства администрации города. Совместно в этом году всё мы сделаем. Люди, по крайней мере, останутся с нормальной водоподачей и водоотведением.

ТОСы: пожелания и разногласия

- Как у вас обстоят дела с созданием территориальных общественных самоуправлений и советами домов?

- То, что у нас уже есть три ТОСа - радует. Как правило, ТОСы созданы молодыми жителями. Потому что всё-таки подача заявки, оформление документов... Не все люди пенсионного возраста могут это сделать в связи и со здоровьем, и с какими-то другими моментами. Здесь у нас молодёжь, конечно, подключилась. Ситуация у коллег, возможно, меняется, в зависимости от многоквартирных домов, от проживающих жителей, от количества молодёжи, от количества пенсионеров. Здесь у нас, к сожалению, стоит основная проблема — это согласие на обработку персональных данных при оформлении ТОСа. Люди пенсионного возраста очень к этому настороженно относятся. Могу сказать, что на Гагарина собрать подписи, какие-то данные — это большая проблема, это просто было нереально. Это одна из основных загвоздок. Конечно, молодёжь создаёт ТОСы для того, чтобы сделать какую-то площадку, облагородить территорию. А люди преклонного возраста хотят отдохнуть, им детская площадка не нужна. Внутренние разногласия всё-таки присутствуют. Но самое главное: мы сталкиваемся всегда с тем, что очень сложно собрать нужное количество жителей, подписей и согласий по оформлению ТОС. За согласие на обработку персональных данных люди очень переживают.

- А чем у вас занимаются ТОСы, их больше в многоквартирных домах?

- В многоквартирных домах, и как раз они хотят площадки. Действительно, если посмотреть на улицу 23 Июля, на улицу Стахановскую, там толком нет ни детских площадок, ничего. На Металлистов детская площадка уже старая, а детей очень много.

- Активистов много в каждом ТОСе?

- В нашем округе есть пара активных человек, которые всё шевелят, создают чаты, пишут, подключают остальных людей. Это как раз тот двигатель, те батарейки, которые заставляют двигаться и жить.

- Как вы работаете с людьми, мотивируете их создавать ТОСы?

- Мы предлагаем. Приходит молодёжь, просит всегда детские площадки. И мы предлагаем создание ТОС. Конечно, они пугаются, потому что боятся отказа. Мы свою помощь предлагаем. Идут подумать. Потом мы отправляем им документы, как оформляется ТОС, чтобы люди посмотрели, почитали, поняли вообще для себя, что это такое. Что это не страшное, это не что-то запредельное, что это просто. Как я говорю, ТОС — это система, которая помогает людям в первую очередь самим включиться.

Помните, раньше все вместе жили в многоквартирном доме, друг друга соседи знали, все дружили. Все выходили вместе на улицу. Дети играли. С ТОС, помимо того, что идёт облагораживание территории, есть ещё и объединение всех жителей, которые проживают в доме. Они начинают активно общаться в тех же самых чатах, они друг друга знают, они понимают, они встречаются, обсуждают, подают. И к тому, что создаётся ТОСами, они уже по-другому сами будут относиться. И детей будут контролировать, чтобы они не ломали и не вредничали.

- Ваши ТОСы работают с проектами? Подаются на конкурсы грантов?

- Подаются, успешно. Сейчас мы подаёмся, подавались и раньше, несколько лет назад, и в этом году. Подаются все.

- Что будут устанавливать?

- В основном качельки-карусельки.

Контрольные выезды

- На территории вашего округа бывали контрольные выезды. Удалось ли решить проблемы, которые были обозначены?

- Конечно, но не все, потому что есть нюансы и определённые сложности для решения проблем, которые жители озвучивали, и жителей понять можно. Они хотят жить в комфортных условиях. Я думаю, что глава Борис Андреевич Елкин дал бы все максимально всем, если была бы возможность закрыть все проблемы, которые существуют. Но, к сожалению, ресурсы ограничены. Но в любом случае огромное спасибо администрации города, ещё раз повторюсь, потому что после контрольных выездов то же самое Завокзалье у нас обрело пешеходный переход. Установлен знак, лежачие полицейские. И в этом году запланирован по Паровозной также тротуар. Взять территорию, где был технологический переезд, где проезжают машины. Это достаточно сложный район, его разделяет РЖД, это создаёт определённую проблему. И всё равно, где был технологический переезд, асфальт положить пока нет возможности. Но место регулярно подсыпается для комфортного проезда.

Перед контрольным выездом люди присылали обращения, что установили контейнер, а его сожгли. Было принято решение, установили большой металлический контейнер для мусора, чтобы никому неповадно было. У нас на Солнечной была сделана дорога в Лепешах, потому что там тоже были проблемы с этим. В любом случае, по звонку, по письмам, по запросам всё, что возможно сделать, администрация делает. За что им огромное-огромное спасибо, потому что и жители видят, что про них не забыли, что всё-таки, если они обращаются, хоть какое-то движение есть.

- Но при этом и вам приходится применять свои контрольные депутатские полномочия: кому-то позвонить, что-то напомнить и так далее?

- Мы все живые люди. Я понимаю, что у сотрудников администрации огромное количество и запросов, и работ. Иногда после того, как мы оформляем официальные запросы, можно и позвонить, уточнить, а что там у нас дальше? Получили, не получили? Каким образом лучше попросить помощи? Объяснить ситуацию, что нам срочно что-то необходимо.

Благоустройство

- Ваш округ представил ли территории для участия в программе «Формирования комфортной городской среды»?

- Мы уже не первый год подаём территорию рядом с колледжем ПсковГУ, где остановка. Она как раз подходит на этот конкурс. С учётом того, что это всё-таки первая линия, рядом вокзал, люди приезжают. Студенты, выйдя из учебного заведения, хотелось бы, чтобы видели благоустроенную территорию. Хочется, чтобы там были сделаны дорожки, парковка, освещение. Это необходимо. К тому же люди, проживающие в соседних домах, ходят через эту территорию.

- Выходили уже на субботники на своей территории?

- Мы в этом году ещё не проводили субботник, но мы ежегодно проводили по несколько субботников. И всегда я писала о том, что очень обидно, если жители не вышли. И когда мы встречаемся, а в любом случае мы с жителями проводим какие-то встречи, я всегда говорю: «Мы были на субботнике, а из вас никто нам не помог». И в этом году очень порадовало, что мне сами отписались жители, что они провели субботник. На Завокзалье, Металлистов, где у нас активные ТОСы. Это бальзам мне на душу.

У нас ещё запланировано проведение субботника. Обратились жители по Стахановской, просят убрать там территорию, потому что в своё время от школы дворник убирал какой-то кусочек от забора, но в этом году всё немножко по-другому, сотрудников не хватает, поэтому у нас запланирована ещё уборка территории. Мы немножко в этом году опоздали со сроками, но он у нас будет.

Приёмы граждан

- Алеся Михайловна, я так понимаю, что наиболее активное общение с избирателями у вас в соцсетях. Но тем не менее вы нередко проводите и личные приёмы. Где и как часто стараетесь это делать?

- Когда я пришла работать, у нас был приём только в библиотеке «Диалог». Это наша классическая точка около улицы Шелгунова. Но кто, например, с Яна Фабрициуса пойдёт туда? Логично, никто. Было принято решение, мы попросили через администрацию выделить нам место и время после шести часов на каждый вторник в школах в округе. И каждый вторник в 18:00 у нас библиотека, восемнадцатая школа, одиннадцатая и сорок седьмая. Мы и школе не мешаем, но и в то же время охватываем полностью весь округ. Люди идут, активно идут, молодежь в том числе.

Беседовала Любовь Кузнецова

