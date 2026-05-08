Торжественный концерт в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели в Великих Луках

Торжественный концерт, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, состоялся 7 мая в Драматическом театре города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города..

Фото здесь и далее:администрация Великих Лук

Участниками памятного мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники фашистских лагерей, жители блокадного Ленинграда, представители органов власти, Почётные граждане города Великие Луки, руководители предприятий и учреждений, представители общественных организаций, средств массовой информации и жители города. Всего торжественный вечер объединил около 400 человек.

Торжественное мероприятие открылось внесением Государственного флага Российской Федерации, символа Знамени Победы, флага Псковской области и флага города Воинской славы Великие Луки. После этого прозвучал Государственный гимн Российской Федерации.

В рамках официальной части к участникам мероприятия обратились представители органов власти, духовенства и общественных организаций.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Козловский отметил: «Мы выросли, храня в сердце память о великих и невосполнимых жертвах великолучан. Сегодня мы видим новых героев-защитников. Наш священный долг — сделать так, чтобы истинная история нашего Отечества, наши традиции и ценности остались с нашими детьми, внуками и правнуками».

Заместитель главы города Сергей Гусев подчеркнул значимость единства народа: «Этот праздник напоминает жителям России, что вместе, единым народом, мы можем справиться с любыми испытаниями».

Отец Нил Лосев в своём выступлении обратился к теме сохранения памяти поколений: «Наши бабушки и дедушки передавали нам память о войне для того, чтобы мы не забывали о ней и сохраняли её для будущих поколений».

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев отметил: «Великолучане гордятся вкладом родного города в общую Победу над врагом и свято хранят память о героях, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков».

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения, которую провёл военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Псковской области Виталий Кулаченков. Посмертные награды были вручены семьям погибших участников специальной военной операции — Евгения Козлова и Арсения Вьюшечева.

От имени молодого поколения великолучан к присутствующим обратился кадет кадетской школы Александр Ивонинский.

Продолжением вечера стала концертная программа с участием творческих коллективов города Великие Луки. Для зрителей прозвучали известные патриотические и военные композиции в исполнении ансамблей, солистов, театральных коллективов и музыкантов города.

Финалом торжественного концерта стали сводные номера «Майский вальс» и легендарная песня «День Победы», объединившие всех участников и зрителей мероприятия.

 

«Проведённый концерт стал важным событием в общественной жизни города, напомнив о значении Великой Победы, героизме советского народа и необходимости сохранения исторической памяти для будущих поколений», - сказали в администрации.

 

