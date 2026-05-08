Умер ветеран войны, почетный гражданин Пскова Сергей Михайлов

Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, почетный гражданин города Пскова Сергей Михайлов, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации. 

Фото: администрация Пскова

Сергей Михайлов родился 28 декабря 1927 г. в деревне Подпиралово Псковского района в крестьянской семье. До войны окончил семилетнюю школу. Находился на оккупированной территории.

Был призван в Красную Армию Псковским РВК в ноябре 1944 года. Военную подготовку проходил 47-м запасном артиллерийском полку 36-й запасной стрелковой дивизии (бригады) под Ленинградом. После прохождения курса подготовки был оставлен служить телефонистом, специалистом полевых кабельных линий в этом же полку. В апреле 1945 года из-за болезни был демобилизован в звании рядовой.

Сергей Михайлов вернулся на родину, долгие годы работал инженером-сантехником в квартирно-эксплуатационной части – воинском формировании тылового обеспечения вооруженных сил воинской части в поселке Черёха Псковского района.

Награжден юбилейными медалями, имел почетное звание «Ветеран труда».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Ивановича. Память о нём навсегда останется в наших сердцах», - добавили в администрации. 
