Псковичей приглашают на 3D-экскурсию по выставке «Путь к Победе»

Музей Победы 9 Мая запустит 3D-экскурсию на официальном сайте музея по масштабной экспозиции «Путь к Победе». Жителям Псковской области, которые не смогут приехать в мемориальный комплекс на Поклонной горе, Музей Победы предложил альтернативный способ посещения памятных мест, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Скриншот сайта от пресс-службы Музея Победы

В рамках празднования 9 Мая Музей Победы делает подарок всем интернет-пользователями – все желающие в этот день смогут бесплатно стать участниками этого виртуального тура.

«Экспозиция «Путь к Победе» была открыта к 80-летию окончанию Великой Отечественной войны. Это настоящая фронтовая летопись войны в лицах и военных судьбах красноармейцев. Сочетание подлинных раритетов, диорам, мультимедийных технологий, таких как проекции, мэппинг, AR, позволяет посетителям буквально погрузиться в атмосферу 1940-х годов», — отметили в Музее Победы.

Вместе с гидом онлайн-гости «пройдут» по залам мультимедийной экспозиции. Экскурсовод Музея Победы расскажет о самых значимых сражениях в истории Великой Отечественной войны и о массовом героизме советских воинов. Технология 360°, с помощью которой создана экскурсия, позволит интернет-пользователям детально рассмотреть все экспонаты и декорации. Так, уникальный комплекс «оживших диорам» перенесет виртуальных гостей в дни ключевых сражений Великой Отечественной войны — Битвы за Москву, Сталинградской битвы, обороны блокадного Ленинграда, Курской битвы, форсирования Днепра и штурма Берлина. Для «эффекта погружения» каждая из шести диорам дополнена исторически достоверными декорациями — это воссозданная подмосковная деревня с полуразрушенной церковью и заснеженные улицы Ленинграда, легендарный дом Павлова и блиндаж на Прохоровском поле, переправа на Днепре и здание кафе в Берлине. Частью экспозиции также является интерактивный комплекс «Реликвии Победы». Здесь представлены около 200 подлинных раритетов из фондов Музея Победы, а также коллекций столичных, региональных, школьных музеев России и Республики Беларусь. Благодаря современным технологиям онлайн-гости услышат рассказ о реликвиях и узнают о судьбах бойцов, которым они принадлежали.