IT-эксперт посоветовал удалять чувствительную информацию в мессенджерах

Главная уязвимость при использовании гаджетов — авторизация через сторонние сервисы. Однажды нажав «Войти через соцсеть» на случайном сайте, человек дарит доступ к своим данным навсегда. Регулярно стоит отзывать забытые активные сессии в настройках безопасности. Об этом РИАМО сообщил IT-эксперт Владимир Калашников.

Вторая критическая ошибка, по словам эксперта, — домашние роутеры. Они годами работают с заводскими паролями, являясь идеальной точкой для перехвата домашнего трафика и банковских пушей, пишет РИАМО.

Третий момент, который назвал Калашников, — избыточные разрешения мобильных приложений. Фонарику не нужен микрофон, а калькулятору — галерея. Мошенникам незачем взламывать смартфон напрямую, они легально скупают базы данных с таких утилит, собирая идеальное досье.