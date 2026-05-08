Две вышки сотовой связи появятся в Локнянском округе до конца года

Два проекта, направленных на улучшение качества мобильной связи и доступа к цифровым услугам для жителей отдаленных населенных пунктов, реализуются в этом году в Локнянском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава муниципалитета Иван Белугин. 

В деревне Иваньково новая вышка сотовой связи появится в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». В прошлом году среди других населенных пунктов Иваньково набрало больше всего голосов жителей округа. Этот проект нацелен на то, чтобы обеспечить стабильную связь и доступ к интернету в малых населённых пунктах, где ранее сохранялись сложности с покрытием.

Еще одна вышка будет установлена в деревне Богданово. Здесь работы выполнит оператор МТС в рамках исполнения мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой. Это решение позволит значительно улучшить качество связи для жителей деревни и ближайших территорий.

Иван Белугин поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за содействие в обеспечении жителей деревни стабильной связью.

Такие решения полностью укладываются в логику проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия», который направлен на развитие цифровой инфраструктуры, сокращение цифрового неравенства и создание равных возможностей для жителей городов и сельских территорий.

«Расширение покрытия связи в округах — это не просто технический вопрос, а шаг к повышению качества жизни людей, доступу к "Госуслугам", образованию и современным сервисам вне зависимости от места проживания», — резюмировал Иван Белугин.
Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

