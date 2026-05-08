Росгвардейцы почтили память защитников Пскова

Накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне росгвардейцы во главе с начальником регионального управления Росгвардии полковником полиции Денисом Бесединым почтили память защитников Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.



Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы возложили гирлянду воинской славы и цветы к памятному знаку, установленному в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии народный комиссариата внутренних дел (НКВД) по охране железнодорожных сооружений и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона.

Руководство, сотрудники и военнослужащие регионального управления, ветераны ведомства, представители поискового отряда «Застава» почтили память павших минутой молчания.

Памятный знак увековечивает события июля 1941 года. Перед саперами стояла задача после переброски войск через реку Великую взорвать мост и не дать фашистам с ходу ворваться в город. Пока группа саперов занималась минированием моста, по фашистам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе с бронепоезда. В то время они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.



Саперы успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его фашистами. Младший лейтенант Андрей Костенко и еще девять бойцов 110-ого полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.