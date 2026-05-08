 
Общество

Росгвардейцы почтили память защитников Пскова

0

Накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне росгвардейцы во главе с начальником регионального управления Росгвардии полковником полиции Денисом Бесединым почтили память защитников Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.


Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы возложили гирлянду воинской славы и цветы к памятному знаку, установленному в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии народный комиссариата внутренних дел (НКВД) по охране железнодорожных сооружений и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона.

Руководство, сотрудники и военнослужащие регионального управления, ветераны ведомства, представители поискового отряда «Застава» почтили память павших минутой молчания.

Памятный знак увековечивает события июля 1941 года. Перед саперами стояла задача после переброски войск через реку Великую взорвать мост и не дать фашистам с ходу ворваться в город. Пока группа саперов занималась минированием моста, по фашистам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе с бронепоезда. В то время они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.

 


Саперы успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его фашистами. Младший лейтенант Андрей Костенко и еще девять бойцов 110-ого полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026