Выставка моделей военной техники «Наследие Победы» открылась в Пскове

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени Ивана Василёва открылась выставка моделей военной техники «Наследие Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.

На выставке представлены работы участников военно-патриотического клуба «Диорама», воспитанников студии стендового моделирования «Диорама» (детский центр «Надежда»), а также детского объединения «Студия военно-исторической миниатюры «Диорама ВИМ» из поселка Пыталово.

Среди моделей можно увидеть копии советских танков и автомобилей Великой Отечественной войны, в том числе основные модификации Т-34 и КВ, а также машин, поставлявшихся по ленд-лизу. Авторы подсмотрели их на фотографиях и в кинохронике, снятых на территории Псковского края в те годы. Авторы досконально воспроизвели все детали, учитывая, что, например, ИСы Уральского завода тяжёлого машиностроения имели в носовой части характерные следы газорезки и особого рисунка сварные швы.

Особое место в экспозиции занимает диорама «Вальс над Бреслау» с ИС-2 и танкистами, играющими в Бреслау на фортепиано. В качестве прототипа для модели с этой диорамы была взята машина №537 лейтенанта Бориса Дегтярева (1-й Украинский фронт, 87-й гвардейский тяжелый танковый полк, Бреслау) с известной фотографии.





Всего в экспозицию включено около тридцати моделей семнадцати авторов разных возрастов.

Члены клуба «Диорама» включили в экспозицию работы своего ушедшего коллеги Валерия Макарова, последней волей которого была передача его собрания для просветительской деятельности клуба.