Николай Козловский: День Победы объединяет нас чувством гордости и благодарности

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил героизм советского народа и призвал не допускать переписывания истории подвига.

«Уже завтра наша страна отметит великий праздник — День Победы. Это священный день для каждого жителя России. Советский народ, проявив беспримерный массовый героизм в ожесточённых сражениях с врагом, отстоял свободу и независимость нашего Отечества. Сегодня главное — не допустить переписывания истории», — отмечает Николай Козловский.

Большое значение в деле сохранения исторической памяти и преемственности поколений имеет деятельность общественных и ветеранских организаций, которых в Великих Луках насчитывается шесть штук. «В настоящее время в Великих Луках активно работают несколько таких общественных объединений: Великолукская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда, Союз социальной поддержки ветеранов Вооружённых сил и правоохранительных органов, Объединение ветеранов войны в Афганистане, отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции, Узловой Совет ветеранов-железнодорожников, Союз десантников Псковской области», — комментирует Николай Козловский.

Великолукская городская организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов является частью Всероссийской ветеранской организации. Общественное объединение действует с 1998 года, с 2022 года ее возглавляет ветеран Вооруженных сил, подполковник в отставке Петр Подгорный.

На данный момент в Великих Луках проживают 337 ветеранов Великой Отечественной войны.

Сегодня ветеранам оказывается поддержка на федеральном, региональном и городском уровнях: это различные выплаты, обеспечение социальных гарантий, помощь в решении повседневных вопросов – от медицинского сопровождения до бытовой поддержки.

Также глава города отдельно отметил деятельность Городского совета ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи: «Ветераны проводят уроки мужества в школах, делятся личными воспоминаниями, благодаря чему история становится живой и понятной для подрастающего поколения. Ветеранская организация работает по важным и нужным направлениям. Ее деятельность очень значима для Великих Лук — для настоящего и будущего нашего города».