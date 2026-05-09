Победа в Великой Отечественной войне досталась большой ценой — Антон Мороз

Победа в Великой Отечественной войне досталась большой ценой, ценой жизни наших прадедов, дедов, тех людей, которые смогли защитить Родину от фашистских захватчиков, сказал член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества, депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз («Единая Россия»), поздравляя жителей региона с праздником Великой Победы.

Антон Мороз поздравил псковичей с праздником и призвал в этот день вспомнить и о тех, кто сейчас находится на фронте:

«Хочется также вспомнить тех ребят, которые ведут боевые действия на специальной военной операции и защищают наши интересы, интересы нашей Родины, наши границы и наше право быть самостоятельной страной в нынешнее время».

Член Совета регионального отделения РВИО пожелал жителям региона мира, добра и счастья.