Порхович получил условный срок за финансирование ФБК*

Порховский районный суд осудил местного жителя, совершивший финансирование экстремистской организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что мужчина, находясь по месту жительства в Порхове, в конце ноября 2021 года и середине января 2022 года дважды перечислил деньги для обеспечения экстремистской деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»*.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, конфискованы в доход государства денежные средства, перечисленные Ильиным в целях финансирования экстремистской организации.

* признан экстремисткой организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ.