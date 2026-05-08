Полицейским Пскова вручили президентские награды

Торжественные мероприятия, посвященные 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в УМВД России по Псковской области сегодня, 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, члены коллегии УМВД, председатель Псковской региональной организации ветеранов органов внутренних дел Николай Северинюк, руководство аппарата УМВД, а также группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД возложили цветы к Памятному знаку сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга в годы войны и в мирное время.

В региональном управлении состоялось собрание, посвященное празднованию Дня Победы. Ведущие, обращаясь к присутствующим в зале, подчеркнули, что День Победы всегда напоминает о бессмертном подвиге наших предков, героически сражавшихся с врагом на фронте и трудившихся в тылу ради свободы и мира для будущих поколений. Также творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области исполнил песню «Победа».

Начальник управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников вручил памятные подарки заслуженным ветеранам - Петру Ваганову, Антонине Баскиной, Анатолию Потемкину, Виктору Чернышеву.

Помимо этого, состоялась церемония награждения личного состава. За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, высокие показатели в служебной деятельности Указом Президента Российской Федерации Почетной грамотой наградили полковника полиции Сергея Еременко, заместителя начальника УМВД России по Псковской области Михаил Магденко.

За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, высокие личные показатели в служебной деятельности Благодарность Президента Российской Федерации объявили полковнику полиции Антону Перуку, начальнику управления организации охраны общественного порядка УМВД, полковнику внутренней службы Сергею Иванову, заместителю начальника УМВД, подполковнику полиции Сергею Козлову, начальнику МО МВД России «Себежский», капитану полиции Юлии Федоровой, старшему инспектору отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Пскову.

За высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга приказами Министра внутренних дел Российской Федерации медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены подполковник полиции Александр Шишкин, заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму УМВД, майор полиции Ольга Румянцева, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову.

Медалью МВД России «За безупречную службу в МВД» награждена полковник юстиции Валентина Комарова, заместитель начальника Управления МВД России - начальник Следственного управления УМВД России по городу Пскову.

Почетной грамотой МВД России наградили подполковника полиции Вячеслава Иванова, начальника межрайонного отдела Экспертно-криминалистического центра УМВД, подполковника полиции Ирину Толкачеву, старшего эксперта ЭКЦ УМВД, майора полиции Светлану Северинюк, инспектора по особым поручениям отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом УМВД, майора полиции Александра Мельникова, старшего оперуполномоченного по особо важным делам УЭБ и ПК УМВД.

Благодарность Министра внутренних дел Российской Федерации объявлена подполковнику внутренней службы Оксане Рымарчук, заместителю начальника оперативно-розыскного отдела Информационного центра УМВД.

От лица представителей старшего поколения выступила ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Антонина Баскина, которая пожелала всем счастья, здоровья и мирного неба над головой.

Завершилась встреча праздничным концертом, в котором приняли участие детский духовой оркестр «Геликон» имени Александра Роора (художественный руководитель Анна Роор, дирижер Никита Орлов) и творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области. Начальник Управления вручил участникам концертной программы благодарственные письма и цветы.