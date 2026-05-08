Два ветерана в Пскове получили поздравления от президента России

С двойным праздником – Днем рождения и Днем Победы, поздравили двух жителей Пскова – Веру Овчинникову и Николая Журавлева. Им вручили поздравления от президента России и губернатора Псковской области, а также подарки и цветы. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в мессенджере Max.

«Вера Ивановна и Николай Алексеевич принадлежат к поколению людей, которые не понаслышке знают, что такое суровые военные испытания. Детьми им пришлось пережить ужасы фашистских концлагерей. Поэтому День Победы для этих уважаемых людей – самый большой праздник», - рассказал Антон Мороз.

Также именинникам пожелали здоровья, долголетия и мирного неба над головой.