Два ветерана в Пскове получили поздравления от президента России

С двойным праздником – Днем рождения и Днем Победы, поздравили двух жителей Пскова – Веру Овчинникову и Николая Журавлева. Им вручили поздравления от президента России и губернатора Псковской области, а также подарки и цветы. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в мессенджере Max. 

Фото здесь и далее: Антон Мороз/ канал в Max

«Вера Ивановна и Николай Алексеевич принадлежат к поколению людей, которые не понаслышке знают, что такое суровые военные испытания. Детьми им пришлось пережить ужасы фашистских концлагерей. Поэтому День Победы для этих уважаемых людей – самый большой праздник», - рассказал Антон Мороз. 

Также именинникам пожелали здоровья, долголетия и мирного неба над головой.

