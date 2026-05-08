В Псковской области прошла акция «Огненные картины войны»

Псковская область приняла участие в международной патриотической акции «Огненные картины войны». Мероприятие, приуроченной к 81‑й годовщине Великой Победы, состоялось 8 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Центральной локацией в Пскове стал Финский парк (территория около Троицкого моста), а в Великих Луках — площадь Ленина у стелы «Город воинской славы». Световые композиции из свечей были созданы и во всех муниципальных образованиях области.

В рамках акции Народного фронта «Огонь памяти» на центральную площадку в Пскове доставили частицу Вечного огня. От неё была зажжена первая свеча, положившая начало «огненной картине».



Участники выложили из сотен зажжённых свечей символические изображения, посвящённые подвигу советского народа и мужеству солдат в годы Великой Отечественной войны. Мерцающие композиции стали зримым напоминанием о высокой цене, заплаченной за мирное небо над головой.