В Псковской области прошла акция «Огненные картины войны»

Псковская область приняла участие в международной патриотической акции «Огненные картины войны». Мероприятие, приуроченной к 81‑й годовщине Великой Победы, состоялось 8 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Центральной локацией в Пскове стал Финский парк (территория около Троицкого моста), а в Великих Луках — площадь Ленина у стелы «Город воинской славы». Световые композиции из свечей были созданы и во всех муниципальных образованиях области.
Участники выложили из сотен зажжённых свечей символические изображения, посвящённые подвигу советского народа и мужеству солдат в годы Великой Отечественной войны. Мерцающие композиции стали зримым напоминанием о высокой цене, заплаченной за мирное небо над головой.
Акция «Огненные картины войны» вызвала широкий отклик среди жителей области.