В Пскове в День Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата состоялась в Пскове в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

К мемориалу с Вечным огнём пришли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, спикер областного Собрания Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, депутат Госдумы Александр Козловский, врио командира 76-й гвардейской дивизии полковник Александр Тувайкин, глава Пскова Борис Елкин, депутаты регионального парламента Алексей Севастьянов и Ирина Толмачёва.

Вместе с ними почтить память павших пришли ветераны, участники СВО, курсанты, кадеты, молодёжь и горожане.

Заупокойную литию совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Военнослужащие псковского гарнизона возложили Гирлянду воинской славы. Затем под звуки песен военных лет к Вечному огню — символу национальной памяти — потянулась вереница людей.

«Вечная слава защитникам Родины!», - отметили в Псковском областном Собрании депутатов.