 
Общество

В Пскове в День Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

0

Торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата состоялась в Пскове в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов. 

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

К мемориалу с Вечным огнём пришли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, спикер областного Собрания Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова, депутат Госдумы Александр Козловский, врио командира 76-й гвардейской дивизии полковник Александр Тувайкин, глава Пскова Борис Елкин, депутаты регионального парламента Алексей Севастьянов и Ирина Толмачёва.

Вместе с ними почтить память павших пришли ветераны, участники СВО, курсанты, кадеты, молодёжь и горожане.

 

Заупокойную литию совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Военнослужащие псковского гарнизона возложили Гирлянду воинской славы. Затем под звуки песен военных лет к Вечному огню — символу национальной памяти — потянулась вереница людей.

«Вечная слава защитникам Родины!», - отметили в Псковском областном Собрании депутатов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026