Юные псковские футболисты посетили базу спецназа «Зубр» в честь Дня Победы

В День Победы базу отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области посетили воспитанники отделения футбола детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по региону.

Вместе с тренером Андреем Скориченко и родителями юные спортсмены пришли познакомиться с работой бойцов спецподразделения. Сотрудники ОСН «Зубр» встретили гостей и провели для них экскурсию по базе. Бойцы рассказали ребятам об истории создания отдела, его боевом пути и о товарищах, погибших при выполнении служебного долга.

Особое внимание уделили патриотизму, верности присяге и памяти о защитниках Отечества. Юные футболисты осмотрели современную экипировку, вооружение и специальную технику, стоящую на вооружении подразделения. Ребята задали бойцам вопросы и узнали о тонкостях службы.

Кроме того, гости побывали в спортивных залах, где занимаются сотрудники ОСН «Зубр».

«Встреча, приуроченная к великому празднику – Дню Победы, стала для спортсменов не только познавательной, но и важной с точки зрения патриотического воспитания. Она помогла ребятам лучше понять, что такое защита Родины, мужество и служба на благо Отечества», - отметили в управлении.