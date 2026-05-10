Врач рассказала, почему нельзя чистить зубы один раз в день
Бактерии восстанавливаются во рту до опасного уровня уже после четырех-шести часов после чистки зубов, поэтому чистить зубы один раз в день недостаточно, рассказала заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.
«Нельзя (Чистить зубы один раз в день – прим. ред.). Категорически не рекомендую. Зубной налет — это не просто остатки еды. Это липкая биопленка, в которой живут миллиарды бактерий. Они размножаются с космической скоростью. Через четыре-шесть часов после чистки зубов популяция бактерий восстанавливается до опасного уровня. Через 12 часов (к вечеру, если вы не чистили зубы утром) — они уже активно выделяют кислоту, разрушающую эмаль» – сказала Елена Тё.
Профессор уточнила, что если чистить зубы один раз в день, то по факту 16 часов из 24 зубы будут находиться в агрессивной среде, под слоем бактерий и кислоты, а это прямая дорога к кариесу и воспалению десен (гингивиту).
