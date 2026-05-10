Стало известно как гадюка ведет себя перед нападением

Гадюка перед нападением встает в стойку, сгибает тело зигзагом, шипит и подергивает кончиком хвоста, однако кусает змея только при обороне, сообщил герпетолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Дунаев.

«Гадюка не нападает первой почти никогда. Укусить может только в случае обороны. Обычно лишь тогда, когда почувствовала внезапную опасность, например, когда ваша стопа резко, при быстром шаге, оказалась в паре сантиметров от змеи», - рассказал Евгений Дунаев.

Биолог отметил, что также змея может напасть, когда ее пытаются убить, ударить палкой, пишет РИА Новости. Но «гадюка - благородная змея», даже в этом случае она будет предупреждать о нападении, уточнил он.