 
Общество

Стало известно как гадюка ведет себя перед нападением

0

Гадюка перед нападением встает в стойку, сгибает тело зигзагом, шипит и подергивает кончиком хвоста, однако кусает змея только при обороне, сообщил герпетолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Дунаев.

«Гадюка не нападает первой почти никогда. Укусить может только в случае обороны. Обычно лишь тогда, когда почувствовала внезапную опасность, например, когда ваша стопа резко, при быстром шаге, оказалась в паре сантиметров от змеи», - рассказал Евгений Дунаев.

Биолог отметил, что также змея может напасть, когда ее пытаются убить, ударить палкой, пишет РИА Новости. Но «гадюка - благородная змея», даже в этом случае она будет предупреждать о нападении, уточнил он.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026