Борис Елкин и Александр Козловский поздравили псковских ветеранов с Днем Победы

Глава города Пскова лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны вместе с депутатом Государственной Думы РФ, секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским. Об этом глава города сообщил в Мах.
Первой гости с великим праздником поздравили Веру Щелканову. С февраля по апрель 1944 года она была участницей партизанского движения, выполняла боевые и разведывательные задания. После войны посвятила 45 лет педагогике — учила детей, воспитывала новые поколения.
Затем Борис Елкин и Александр Козловский посетили несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей Ангелину Гаврилову. На момент окончания войны ей было всего лишь семь лет.
Борис Елкин также поблагодарил ветеранов за подвиг, стойкость и мудрость: