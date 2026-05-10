Борис Елкин и Александр Козловский поздравили псковских ветеранов с Днем Победы

Глава города Пскова лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны вместе с депутатом Государственной Думы РФ, секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским. Об этом глава города сообщил в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

Первой гости с великим праздником поздравили Веру Щелканову. С февраля по апрель 1944 года она была участницей партизанского движения, выполняла боевые и разведывательные задания. После войны посвятила 45 лет педагогике — учила детей, воспитывала новые поколения.

Затем Борис Елкин и Александр Козловский посетили несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей Ангелину Гаврилову. На момент окончания войны ей было всего лишь семь лет.

 
«С удовольствием пообщались с Ангелиной Павловной – она живой пример бодрости духа, стойкости и позитива!», — поделился впечатлениями глава Пскова.

Борис Елкин также поблагодарил ветеранов за подвиг, стойкость и мудрость:

«Их судьбы — живой урок мужества и любви к Родине для всех нас. Желаем им крепкого здоровья, благополучия и ещё многих лет жизни! Низкий поклон за все, что они сделали для нашей страны!».
