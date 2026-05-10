Сорвать вылет: как мошенники спекулируют на теме авиабилетов

Мошенники могут применять различные схемы на тему авиабилетов для обмана россиян — об этом предупредили эксперты. Злоумышленники пользуются повышенным спросом в связи с началом сезона отпусков, привлекая потенциальных жертв на свои фишинговые ресурсы более низкими ценами.

Весна — начало сезона отпусков: именно в этот период наблюдается рост стоимости билетов, туров и жилья, говорит в беседе с «Известиями» руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин. Пользователи в это время, по словам эксперта, хотят найти наиболее выгодные варианты, а мошенники, в свою очередь, эксплуатируют повышенный спрос, привлекая жертв на свои ресурсы низкими ценами.

«Эксперты BI.ZONE Mail Security проанализировали почтовый трафик за март-апрель 2026 года, связанный с перелетами и бронированиями, — рассказывает эксперт. — В апреле доля писем о покупке авиабилетов, попавших в карантин, выросла почти втрое. В то же время доля писем о бронировании жилья снизилась с 24,7 до 21,2%».

По мнению Дмитрия Кирюшкина, подобная динамика может быть связана с тем, что весной пользователи особенно восприимчивы к фишинговым атакам на тему путешествий. Покупка авиабилетов становится одним из первых этапов планирования поездки: нужно быстро принимать решение из-за фиксированных дат и ограниченного числа рейсов. На этом фоне фишинговые письма могут побудить к импульсивным действиям.

При покупке авиабилетов пользователи привыкли передавать персональные данные и оплачивать услуги онлайн, отмечают специалисты по кибербезопасности. Для мошенников это удобная возможность одновременно получить деньги и собрать информацию для дальнейших атак.

В 2026 году злоумышленники стали чаще звонить россиянам от лица туроператоров и предлагать несуществующие туры и авиабилеты по «специальной цене» ниже рыночной, рассказывают эксперты сервиса «МТС Защитник». Если потенциальная жертва начинает интересоваться таким предложением, мошенник присылает ссылку для оплаты якобы предварительного бронирования заказа, а затем пропадает с деньгами.

«Мошенники будут предлагать скидки, распродажи, перепродажи билетов, одновременно с этим выбирая популярные направления и особенно активно действуя в период отпусков и праздников, когда улететь на отдых хочет множество людей — соответственно, дефицит может быть вполне реальным», — говорит GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова.

По словам собеседницы «Известий», с помощью современных технологий, в первую очередь нейросетей, злоумышленники могут создавать убедительную доказательную базу для своих предложений: выглядящие, как настоящие, сайты, копирующие ресурсы банков и реально существующих туроператоров. Если речь идет о субсидированных билетах, то цифровые инструменты позволяют аферистам подделывать официальные документы, с помощью которых они будут убеждать потенциальных жертв в своей «легенде».

Кроме того, как отмечает руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин, отдельным трендом может стать мошенничество, связанное с задержками и отменой рейсов. На этом фоне возможно появление фишинговых сайтов с предложением оформить компенсацию за причиненные неудобства.

«Также злоумышленники могут предлагать страховки от невылета или задержки рейса по цене, гораздо ниже рыночной, — прогнозирует эксперт. — Поверив такому предложению, пассажир остается и без страховой защиты, и без потраченных на нее средств».