В Пскове проходит IV Молодёжный бал под открытым небом «Бал Победы»

IV Молодёжный бал под открытым небом «Бал Победы», посвящённый 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводит МБУ «Псковский городской молодёжный центр», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В парке реки Псковы разворачивается настоящий праздник, соединяющий прошлое и настоящее: гости погружаются в атмосферу 1930–1940‑х годов благодаря музыкальной и поэтической культуре советского времени.

Мероприятие проходит в рамках культурно‑патриотического проекта «Связь поколений» при поддержке генерального партнёра — ПРО «Деловая Россия».

На площадке выступают танцующие пары, военный духовой оркестр и молодые артисты. Гости всех возрастов участвуют в тематических интерактивах.

Особенность бала — его открытость: любой желающий может присоединиться к танцам и интерактивам, вне зависимости от танцевального опыта.