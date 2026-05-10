Суд отказался считать возбуждающие ненависть к буржуазии слова правонарушением

Российский суд отказался признать правонарушением высказывания, которые содержат негативную оценку или возбуждают ненависть к буржуазии. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми 10 мая ознакомились «Известия».


 

Поводом для разбирательства, стала одна из публикаций в социальной сети студента, который живет в Комсомольске-на-Амуре.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его профиле песню музыкальной группы под названием «И.Р.О.К.Е.З». Они решили провести экспертизу, которая выявила, что в композиции имеются отрицательные оценки группы лиц, обозначенной как «буржуазия». После этой процедуры на обучающегося был составлен протокол в соответствии со ст. 20.3.1. КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Фигурант в свою очередь вину не признал. Молодой человек объяснил, что ему просто понравилась песня, а о том, что она носит экстремистский подтекст, он не задумывался.

Представители суда, ознакомившиеся с материалами поступившего к ним на рассмотрение дела, постановили, что понятие «буржуазия» не имеет законодательного закрепления. Ввиду этого, а также отсутствия доказательств вины студента производство по его делу было прекращено.

