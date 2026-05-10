 
Общество

Мошенники стали убеждать россиян брать кредиты якобы из-за помощи ВСУ

0

Орудующие дистанционно злоумышленники, представляясь сотрудниками силовых структур, убеждают граждан РФ оформлять кредиты и передавать деньги «доверенным лицам» за снятие с них уголовной ответственности за якобы помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют данные МВД России.

Аферисты, как уточнило ТАСС, связываются с жертвами от имени представителей Министерства обороны, Генеральной прокуратуры (ГП), Казначейства и других государственных ведомств. Они заявляют собеседнику, что с его стороны они зафиксировали факт предоставления материальной помощи ВСУ, за что предусмотрено уголовное преследование.

После этого злоумышленники уверяют, что избежать ответственности можно, если взять кредиты и отправить полученные деньги через банкоматы специальным «доверенным лицам». Преступники утверждают, что такие действия помогут аннулировать предыдущие транзакции. В результате, следуя инструкциям, люди добровольно лишаются своих средств.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026