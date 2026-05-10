Мошенники стали убеждать россиян брать кредиты якобы из-за помощи ВСУ

Орудующие дистанционно злоумышленники, представляясь сотрудниками силовых структур, убеждают граждан РФ оформлять кредиты и передавать деньги «доверенным лицам» за снятие с них уголовной ответственности за якобы помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют данные МВД России.

Аферисты, как уточнило ТАСС, связываются с жертвами от имени представителей Министерства обороны, Генеральной прокуратуры (ГП), Казначейства и других государственных ведомств. Они заявляют собеседнику, что с его стороны они зафиксировали факт предоставления материальной помощи ВСУ, за что предусмотрено уголовное преследование.

После этого злоумышленники уверяют, что избежать ответственности можно, если взять кредиты и отправить полученные деньги через банкоматы специальным «доверенным лицам». Преступники утверждают, что такие действия помогут аннулировать предыдущие транзакции. В результате, следуя инструкциям, люди добровольно лишаются своих средств.