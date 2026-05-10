В ГД рассказали о новых правилах получения пособия многодетными семьями

В России с 22 мая многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка. Об этом 10 мая рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Размер выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. По словам парламентария, изменения затронут и тех граждан, которым отказали в поддержке в начале года.

«Для детей из многодетных семей при условии, что доход семьи равен прожиточному минимуму плюс 10%, с этого года появляется возможность получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума. Почему я говорю «с этого года», когда уже май? Потому что данный закон помогает и тем, кто в этом году, начиная с 1 января 2026 года, подавал заявление на единое пособие, но получил отказ», — пояснила Буцкая в беседе с «РИА Новости».



Депутат уточнила, что после 22 мая доходы таких семей пересчитают с учетом нового порога. Если по уточненным условиям семья будет соответствовать критериям, выплату назначат проактивно. Как отметила Буцкая, в результате данную государственную поддержку получит 231 тыс. российских семей.