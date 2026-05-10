Выпускникам рассказали о сроках пересдачи ЕГЭ в 2026 году

Выпускники школ в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по русскому языку, математике и одному предмету по выбору в резервные дни. Об этом 10 мая рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.

«Выпускникам стоит помнить о возможности пересдачи ЕГЭ», — сказал он «РИА Новости».

По словам сенатора, пересдать обязательные предметы и один экзамен по выбору можно будет 8 или 9 июля. Также для этого предусмотрены даты в сентябре — 4, 8 и 25 сентября.

Гибатдинов обратил внимание, что прежний результат экзамена при пересдаче аннулируется. Это произойдет даже в том случае, если новая оценка окажется ниже первоначальной. Сенатор подчеркнул, что решение о пересдаче нужно принимать взвешенно. Он также напомнил, что получение окончательного результата в таком случае сдвигается, поэтому выпускнику необходимо будет оперативно подать документы для поступления в вузы.

