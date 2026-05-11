В Псковском филиале университета ФСИН России состоялась тематическая встреча «Живая нить памяти»

В канун Дня Победы женский совет филиала организовал для курсантов встречу с ветераном боевых действий, известным псковским краеведом и писателем, членом Союза писателей России и лауреатом премии в области патриотического воспитания Николаем Горбачевым, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале университета ФСИН России.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

Николай Горбачев — офицер, выпускник Харьковского военно-авиационного училища связи, служивший в гарнизонах Тулы, Дальнего Востока и Пскова, выполнявший интернациональный долг в Эфиопии. Особый интерес у курсантов вызвал его многолетний опыт руководства военно-патриотической поисковой организацией «След «Пантеры» и работа редактором одноименного поискового журнала.

В ходе беседы ветеран боевых действий рассказал о судьбах солдат, поднятых поисковиками, и о важности возвращения имен защитников Отечества из забвения. Встреча была наполнена размышлениями о долге, чести и личной ответственности за историческую память.

«Подобные встречи имеют высокую практическую значимость для формирования личности будущего офицера. Уважение к истории, знание подвигов предков и живое общение с людьми, посвятившими жизнь сохранению памяти, позволяют курсантам осознать неразрывную связь времен и важность служения Родине», – отметила председатель женского совета Наталья Абрамова.