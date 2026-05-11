Великолукский завод организовал патриотический автопробег в честь 81‑й годовщины Великой Победы

9 мая, в честь 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, АО «Великолукский опытный машиностроительный завод» провёл масштабный патриотический автопробег, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Колонна автомобилей, украшенная государственными флагами и праздничной символикой, проследовала по улицам города. Маршрут завершился у братского захоронения в деревне Гвоздово Великолукского округа.

 

Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу и почтили память павших героев минутой молчания. Как отметили в администрации, акция стала данью уважения тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу ради Великой Победы.

