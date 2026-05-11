В МВД предупредили о схеме мошенников с арендой дач

Мошенники предлагают россиянам аренду дач, которых на самом деле не существует, рассказали в УБК управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«После перевода денег "арендодатель" пропадает: не берет трубку, блокирует в мессенджерах, а объявление удаляется или переезжает на новую площадку», — говорится в посте в Telegram-канале.

Управление рекомендует не вносить предоплату, пока не увидели дом лично, а также проверять номер телефона владельца недвижимости и фотографии объекта через поисковые системы: они могли уже «засветиться» как мошеннические, пишет РИА Новости

Если так называемый собственник дачи использует фразы «очень много желающих», «нужно решить прямо сейчас», «бронь только после перевода», то лучше тщательнее его проверить, добавили в ведомстве. 

