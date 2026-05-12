Ученые придумали, как сделать МРТ безопаснее

Сделать более безопасными для пациента вещества-«маячки», которые подсвечивают ткани внутри тела во время проведения МРТ, смогли специалисты БФУ в составе исследовательского коллектива. Результаты представлены в Journal of Molecular Liquids.

Для визуализации тканей в организме используются контрастные агенты, которые вводятся в кровоток и «подсвечивают» свое окружение, объяснили ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ). В составе таких препаратов – атомы и ионы металлов с тяжелым ядром. Такие атомы враждебно воспринимаются живыми клетками.

Чтобы такие частицы не только проходили через «охранную систему» организма, но и были усвоены клетками, на их поверхность нужно помещать биологические молекулы.

Ученые БФУ с коллегами из Института химии растворов и Ивановского государственного химико-технологического университета нашли решение, они «замаскировали» наночастицы золота и платины оболочкой из натуральной аминокислоты — L-тирозина. Эта аминокислота есть в нашем организме, поэтому клетки легче принимают «спрятанные» частицы, пишет РИА Новости.

«Взаимодействие тирозина с золотыми наночастицами вызывает "сжатие" молекулы, а взаимодействие с наночастицами платины, наоборот, "растягивание". Исследований данного химического элемента в комбинации с аминокислотами не проводилось, а ведь сейчас платина рассматривается как противораковое средство нового поколения», — пояснил аспирант Высшей школы физических проблем и технологий БФУ Марк Смирнов.

По его мнению, для достижения прогресса в области молекулярного конструирования и решения биомедицинских задач необходимо в полной мере изучить функционализированную металлическую наночастицу, поверхность которой будет покрыта молекулами аминокислоты.

«Используя покрытые органическими молекулами наночастицы, можно будет добиваться от иммунной системы организма заранее прогнозируемого ответа. Это может быть использовано для создания терапевтических стратегий», — добавил ученый.

Смирнов добавил, что в данный момент научная группа проводит аналогичное исследование с ароматической аминокислотой — триптофаном, причем в работе используют наночастицы золота с различной геометрией: стержни, звезды и сферы.