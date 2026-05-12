Житель Пустошкинского района получил условный срок за хранение патронов

Опочецкий районный суд приговорил к условному сроку 65-летнего жителя Пустошкинского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, в летний период времени 1986 года подсудимый при разработке ландшафта под постройку жилого дома на принадлежащем ему земельном участке обнаружил боеприпасы к огнестрельному оружию в виде шести патронов, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия, а также несколько осколочно-фугасных снарядов.

Найденные боеприпасы мужчина стал незаконно хранить до момента их обнаружения и изъятия из незаконного оборота сотрудниками полиции. В судебном заседании подсудимый признал свою вину в совершенных преступлениях.

Подсудимому Гажевскому суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с возложением обязанностей.