В Псковской области уничтожат 250 зараженных роз из Эквадора

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора на российско-белорусском участке государственной границы РФ в Псковской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля в партии роз из Эквадора выявило живое насекомое, по морфологическим признакам схожего с западным цветочным трипсом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Заселенные листья и цветки быстро увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Западный цветочный трипс не опасен для человека, но может представлять угрозу для 
продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений.

Государственный инспектор отобрал образцы проб цветов и направил их в подведомственную Россельхознадзору лабораторию. Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердил наличие карантинного объекта в ввезенных из Латвии эквадорских цветах.

Ввоз 250 роз на территорию страны запрещен, по заявлению собственника продукция подлежит уничтожению.

