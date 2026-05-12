Свыше 86 тысяч человек обслуживает Псковская межрайонная больница

Псковская межрайонная больница обслуживает 86 318 человек в шести муниципальных округах по различным профилям. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила главный врач лечебного учреждения Елена Уткина.

«Наше учреждение, Псковская межрайонная больница, многопрофильное. Мы обслуживаем шесть районов: Псковский, Палкинский, Плюсский, Печорский, Стругокрасненский и Гдовский. Общее население, которое мы обслуживаем, - 86 318 человек, в том числе 15 600 детей. Стационар у нас круглосуточный на 150 коек. Дневной стационар на 74 койки, а также при стационаре поликлиники 14 коек. Профиль стационара: терапия, хирургия неврология и гинекология, педиатрия, плюс в Палкинском округе у нас 20 паллиативных коек для тяжелых больных», – сказала Елена Уткина.

Также к больнице относятся шесть поликлиник и 70 ФАПов.

«Кроме того, в структуре у нас шесть поликлиник. Самая большая - головная Псковская межрайонная на 750 посещений и детское подразделение на 200 посещений. И пять поликлиник в округах на 200 посещений. Кроме того, у нас шесть амбулаторий, шесть офисов врача общей практики, 70 фельдшерско-акушерских пунктов. У нас также есть две женские консультации, которые организованы в Псковском округе и которые обслуживают более 20 тысяч женского населения», – добавила главврач.

По ее мнению, объединение лечебных учреждений в структуру Псковской межрайонной больницы повысило доступность медицинской помощи, в том числе помощи узких специалистов.

«Такое укрупненное учреждение, конечно, имело смысл. Это оптимизация административно-управленческого аппарата и централизация данной службы. Это более рациональное использование кадрового потенциала. Узких специалистов мы можем направлять туда, где нет данных специалистов. Кроме того, мы активно используем мобильные бригады. У нас семь мобильных комплексов, из них три комплекса лучевой диагностики. Это удобно и для людей, и для медицинских работников тоже. Мы сейчас внедряем новые технологии. Это телемедицинские консультации. Пациент может записаться через мессенджер Мах по поводу своего состояния, по поводу закрытия больничного листа, по поводу выписки рецепта», – заключила Елена Уткина.