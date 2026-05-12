Свыше 86 тысяч человек обслуживает Псковская межрайонная больница

Псковская межрайонная больница обслуживает 86 318 человек в шести муниципальных округах по различным профилям. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила главный врач лечебного учреждения Елена Уткина.
Также к больнице относятся шесть поликлиник и 70 ФАПов.
По ее мнению, объединение лечебных учреждений в структуру Псковской межрайонной больницы повысило доступность медицинской помощи, в том числе помощи узких специалистов.
«Такое укрупненное учреждение, конечно, имело смысл. Это оптимизация административно-управленческого аппарата и централизация данной службы. Это более рациональное использование кадрового потенциала. Узких специалистов мы можем направлять туда, где нет данных специалистов. Кроме того, мы активно используем мобильные бригады. У нас семь мобильных комплексов, из них три комплекса лучевой диагностики. Это удобно и для людей, и для медицинских работников тоже. Мы сейчас внедряем новые технологии. Это телемедицинские консультации. Пациент может записаться через мессенджер Мах по поводу своего состояния, по поводу закрытия больничного листа, по поводу выписки рецепта», – заключила Елена Уткина.
