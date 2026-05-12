 
Общество

Исполнился год со дня гибели псковского военного священника Антония Савченко

0

12 мая – годовщина гибели иерея, военного священника Антония Савченко, который отдал жизнь, спасая бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере Max.

Фото: Telegram-канал «Военный отдел Московского Патриархата»

Антоний Савченко вынес из-под обстрела четверых раненых товарищей, которые не могли идти, а пятого накрыл собой.

Последним видеообращением священника стало поздравление с Днём Победы. В этом обращении он сказал: «Я всем желаю, чтобы мы, каждый из нас, одерживал победу над самим собой, чтобы боролся с грехом, боролся со всеми теми испытаниями, которые жизнь посылает каждому из нас. А также всем ребятам, чтобы… делали достойно свое дело с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества, на пользу».

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посмертно удостоил священника ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени, а президент страны Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. Сегодня об упокоении души отца Антония молились в Выбутах, где похоронен батюшка. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026