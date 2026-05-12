Исполнился год со дня гибели псковского военного священника Антония Савченко

12 мая – годовщина гибели иерея, военного священника Антония Савченко, который отдал жизнь, спасая бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере Max.

Антоний Савченко вынес из-под обстрела четверых раненых товарищей, которые не могли идти, а пятого накрыл собой.

Последним видеообращением священника стало поздравление с Днём Победы. В этом обращении он сказал: «Я всем желаю, чтобы мы, каждый из нас, одерживал победу над самим собой, чтобы боролся с грехом, боролся со всеми теми испытаниями, которые жизнь посылает каждому из нас. А также всем ребятам, чтобы… делали достойно свое дело с высоко поднятой головой, во славу Божию, во славу нашего Отечества, на пользу».

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посмертно удостоил священника ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени, а президент страны Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. Сегодня об упокоении души отца Антония молились в Выбутах, где похоронен батюшка.