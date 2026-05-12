 
Общество

Врачи новой специальности появятся в Псковской межрайонной больнице

Новая номенклатурная специальность появится в Псковской межрайонной больнице в Центре здорового долголетия. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) заявила главный врач лечебного учреждения Елена Уткина.

«Наш Центр здоровья трансформируется в Центр здорового долголетия. Вводится и уже утверждена в номенклатуре специальность врача Центра здорового долголетия. Это определенная специальность, которой будут обучать. Работа очень интересная», – сказала Елена Уткина.

По ее словам, средняя продолжительность жизни должна увеличиваться, а старость должна быть здоровой.

«Перед нами правительством поставлена достаточно амбициозная задача. Если наш президент говорил, что к 2030-му году мы должны достичь средней продолжительности жизни в 78 лет, то теперь ставится задача, чтобы это было, во-первых, здоровое долголетие, во-вторых, возраст увеличивается до свыше 100 лет. Вот такие перспективы нам рисуют», – заключила Елена Уткина.
Пресс-портреты

Уткина Елена Владимировна

Главный врач Псковской межрайонной больницы.

