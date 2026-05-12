Медсестер Псковской областной больницы поздравили с профессиональным праздником

Медицинских сестер поздравили с профессиональным праздником в Псковской областной клинической больнице.

Видео: Псковская областная клиническая больница

«Сегодня — особенный день для тех, кто стоит на страже здоровья пациентов 24 часа в сутки, чьи добрые руки и чуткие сердца творят чудеса каждый день. Спасибо вам за ваш труд, терпение и преданность делу! Вы — сердце нашей больницы. Пусть у вас всегда хватает сил, терпения и веры в своё дело. Вы делаете мир лучше. С праздником!» - обратились к медсестрам в лечебном учреждении.

Напомним, сегодня отмечается Международный день медицинской сестры (англ. International Nurses Day). Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл (англ. Florence Nightingale), которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

