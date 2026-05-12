С ИП могут взыскать ущерб за невыполненный ремонт «ливневки» в Великих Луках

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск заместителя прокурора региона в интересах управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки к ИП Писаренкову С.Н. о взыскании 341 487 рублей ущерба, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде. 

Между УЖКХ и предпринимателем был заключен контракт на выполнение работ по устройству ливневой канализации на улице Малышева, 6. Цена контракта составляла 1 024 462,6 рубля. Подрядчик не приступил к исполнению обязательств, что послужило основанием для одностороннего отказа от контракта. Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области приняло решение о включении ИП в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

УЖКХ заключило новый контракт на выполнение указанных выше работ с новым подрядчиком (замещающая сделка). Контракт исполнили в полном объеме на сумму 1 365 950 рублей. 

Прокуратура указывает, что неправомерные действия предпринимателя причинили ущерб городу Великие Луки в лице управления ЖКХ администрации города в размере 341 487,4 рубля (разница между контрактами).

Предварительное и судебное заседания назначили на 28 мая.

