Фонд «Земляки» помог пенсионеру из Островского округа купить дрова

Недавно благотворительный фонд «Земляки» оказал материальную помощь пенсионеру из деревни Рубеняты Островского округа на приобретение колотых дров. Мужчина живет один. Его сын и внук погибли в ходе специальной военной операции, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и основатель фонда «Земляки» Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».


Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

«Малые дела — это то, с чего начинается большая забота о людях. Именно на таких конкретных поступках и строится Народная программа партии «Единая Россия», в центре которой всегда остается человек, его проблемы и поддержка в трудную минуту. Благотворительный фонд «Земляки» уже много лет помогает жителям Псковской области не словами, а делом. И за каждой такой историей — человеческое участие, внимание и желание быть рядом. Семьи наших героев не должны оставаться один на один со своими трудностями — помогать им, поддерживать и быть рядом в непростые моменты — это одна из главных наших задач», — комментирует Александр Козловский.

Депутат поблагодарил каждого, кто участвует в работе фонда «Земляки», кто помогает, поддерживает и не проходит мимо чужой беды.

«Вместе мы можем сделать больше добрых дел для наших жителей», - заключил основатель фонда «Земляки». 
Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

